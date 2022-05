Prazo para pagar inscrição no Enem 2022 termina nesta sexta (27); veja como fazer

Os candidatos precisam pagar R$ 85 para confirmar sua inscrição e garantir a realização da prova. A taxa é cobrada de quem não conseguiu a isenção do pagamento. As inscrições já estão encerradas.

O pagamento pode ser feito por boleto (GRU – Guia de Recolhimento da União), cartão de crédito ou Pix.

O método de cobrança deve ser selecionado pelo candidato na Página do Participante, na seção “Pagamentos/Isenção”.

Veja como fazer:

GRU: pagamento pode ser feito em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários; Cartão de crédito: pagamento é feito via Mercado Pago ou PicPay, com cobrança de taxa administrativa no valor de R$ 2,54 (2,99%) por parte das operadoras; Pix: pagamento é feito por meio de QR code ou código gerado na Página do Participante; Após pagar a taxa, o candidato por conferir o status da inscrição no site.

De acordo com a página do exame, o cartão de confirmação da inscrição será liberado em “data a ser divulgada”.

O cartão agrupa informações sobre a prova de acordo com as opções dos candidatos. Ele indica, por exemplo, qual o tipo de prova escolhido, se impressa ou digital, o local, dia e horário de aplicação da prova, a língua estrangeira escolhida, espanhol ou inglês, e o nome informado por pessoas transgênero que tiveram a solicitação para uso do nome social aprovada.

As provas do Enem 2022, nas versões impressa e digital, serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

Próximas datas

Pagamento da inscrição: até esta sexta, 27 de maio

Pedido de tratamento pelo nome social: 23 a 28 de junho

Provas: 13 e 20 de novembro

Horários de aplicação (fuso de Brasília) Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30