Homem agride mulher com socos, pontapés e mordida e destrói móveis da casa, em Anápolis

Uma jovem, de 21 anos, foi agredida pelo companheiro nesta sexta-feira (27), na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, depois que ele decidiu terminar o relacionamento. O homem chegou a morder a mão dela.

O Portal 6 apurou que foi a irmã da vítima quem acionou a Polícia Militar (PM) quando o suspeito desferia socos e pontapés contra a mulher e quebrava os móveis da casa.

O casal vivia junto há cerca de dois meses. Segundo relato da jovem, ela nunca foi agredida pelo companheiro. Contudo, as cenas de ciúme eram constantes.

Na sexta-feira, o suspeito voltou para casa e pediu o fim do relacionamento. A vítima, então, disse que iria morar com um irmão, em Goiânia. Foi nesse momento que ela foi puxada pela roupa, e o rapaz tentou tomar das mãos dela o celular.

A jovem segurou o aparelho com firmeza e, para fazer com que ela o soltasse, o agressor mordeu a mão direita dela.

O homem chegou a ir embora, mas voltou logo depois e arrombou as portas da cozinha e do quarto para entrar na casa. Quando encontrou a companheira, agrediu-a com pontapés nas pernas e socos nos braços enquanto a ofendia verbalmente.

Ele também desferiu golpes em móveis e eletrodoméstico, como a televisão, e quebrou dois ventiladores e o ferro de passar roupas.

Depois da cena de violência, ele fugiu. Uma equipe da Patrulha Maria da Penha, da PM, fez buscas na região da Vila Jaiara, mas não conseguiu encontrá-lo.

A vítima foi levada à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). Ela recusou as medidas protetivas e disse à Polícia Civil que pretende deixar a cidade.

O agressor será investigado pelo crime de lesão corporal.