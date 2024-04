Preso homem que instalou câmera escondida no banheiro para filmar criança e adolescente, em Anápolis

Suspeito havia alugado casa para família e, um dia, pediu para usar o banheiro, aproveitando para instalar o equipamento

Da Redação - 20 de abril de 2024

Francismar Fernandes da Silva foi preso após descoberta do crime. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Francismar Fernandes da Silva, de 36 anos, foi preso nesta sexta-feira (19), após uma família descobrir que ele havia instalado câmeras no banheiro da casa que havia alugado, para filmar criança e adolescente.

O caso ocorreu em Anápolis e foi descoberto quando uma das vítimas, de 16 anos, acordou assustada com o barulho do cachorro e, ao verificar o que estava acontecendo, encontrou o homem dentro do banheiro da residência.

Na época dos fatos, muito nervoso, o locador fugiu do local e desconfiada, a adolescente procurou no cômodo e encontrou uma câmera escondida na tomada.

A Polícia Civil (PC) foi então acionada e com apoio da Polícia Técnico Científica, a perícia foi realizada e comprovou a existência do eletrônico, que transmitia as imagens captadas ao vivo e armazenava em um cartão de memória.

A família relatou que logo após ter alugado a casa, o homem afirmou que tinha que tirar algum objeto da residência e pediu para usar o banheiro. A PC acredita que a câmera pode ter sido instalada nesta oportunidade e ficou no imóvel por cerca de duas semanas.

Com as investigações, foi descoberto que Francismar trabalhava com a instalação de placas de energia solar e, por conta disso, tinha acesso a inúmeras residências. Pela possibilidade de novas vítimas, a imagem do suspeito foi divulgada.

O mandado de busca e apreensão foi deferido pela Justiça e cumprido na sexta-feira pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, com apoio operacional do 1º DP. Na casa do suspeito, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, que serão devidamente periciados.

Agora, o locador está preso e deve responder pelo artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente.