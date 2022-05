Luiza, antiga dupla de Maurílio, sobre show de retomada aos palcos em Anápolis: “lindo demais”

Afastada dos palcos há cinco meses, a cantora Luiza, antiga dupla de Maurílio, realizou nesta sexta-feira (27) o primeiro show solo após a morte do sertanejo em decorrência a um tromboembolismo pulmonar.

O evento aconteceu em Anápolis na boate Ibiza, localizada na Praça Dom Emanuel, no Bairro Judiaí, sendo uma festividade exclusiva com capacidade máxima de até 700 pessoas, como noticiado pelo Portal 6.

Além de marcar o retorno da artista aos palcos, o show movimentou a cidade e chegou a esgotar as vendas de ingressos para ala Pista.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou algumas imagens do evento, que lotou o local, e chegou até a elogiar a celebração afirmando que “foi lindo demais”.

Acompanhada da ex-BBB e namorada, Marcela Mc Gowan, Luiza convidou o público a cantar algumas músicas presentes no repertório dos shows que ela realizava com Maurílio.

Depois da morte do cantor, a sertaneja anunciou uma pausa na carreira, mas confirmou o retorno aos palcos de forma solo no dia 30 de abril.

“Me sinto pronta para voltar aos palcos. Eu sonho com os palcos, o público, nada me faz mais realizada do que estar nos palcos”, escreveu em postagem nas redes sociais.