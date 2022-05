Anápolis é escolhida para receber o primeiro show solo de Luiza, antiga dupla de Maurílio

A cantora sertaneja Luiza Martins, antiga dupla de Maurílio (1993-2021), retoma a agenda de shows na próxima sexta-feira (27) e Anápolis foi a cidade escolhida para o retorno da artista.

O evento exclusivo acontecerá na boate Ibiza, localizada na Praça Dom Emanuel, no Jundiaí, e as expectativas são para 700 pessoas na casa.

Em entrevista ao Portal 6, o proprietário Leonardo Lemos Nunes explicou detalhadamente sobre a venda dos ingressos e como o evento funcionará.

As entradas para a ala Pista esgotaram pelos lotes promocionais. No entanto, estão disponíveis para a compra no valor de R$ 70.

Já a ala Backstage tem o valor de R$ 100 individual. De acordo com o promotor do evento, as vendas para Camarote já foram esgotadas. O show ainda contará com a participação especial do Dj Vovô James.

Retomada dos shows

Luiza Martins teve de interromper a carreira no final do último ano após a lamentável morte do parceiro Maurílio, no dia 29 de dezembro de 2021.

Após a perda, a cantora decidiu tirar um tempo para se recompor e agora, através do perfil do Instagram, comentou que dará um novo ‘start’ na carreira solo.

Entretanto, a artista destaca que nunca deixará de ser a ‘primeira voz grossa do Maurílio’ e que sempre o levará por onde for.

“Aqui se reinicia uma história. A minha história. Vocês que me acompanham sabem de tudo que passei nos últimos tempos”, comentou Luiza em um post feito no perfil.

“Tô voltando! Farei os meus sonhos e o do Maurílio se tornarem realidade, enquanto eu tiver tempo. E tenho certeza que ele me olha de onde estiver. Estamos de volta!”, finalizou a postagem.