Todos que já terminaram um relacionamento viveram tristes e inconsoláveis momentos até superar o fim. A dor, aliás, pode até ser comparada com o luto após a perda de um ente querido.

Em ambos os casos, as pessoas buscam formas de reparar todos esses danos se jogando em qualquer situação que possa tirá-la do fundo do poço.

Mas o negócio é que esse processo não é nada fácil de se enfrentar e, por isso, há algumas fases a serem vividas. Veja!

6 fases que precisam ser vividas por todos que já terminaram um relacionamento:

1. Estado de choque

O primeiro momento após o fim de um grandioso envolvimento amoroso é marcado por um estado de choque, com uma mistura de luto e negação.

Essa fase, comumente, pode causar fantasias e esperanças de um possível reatamento da relação.

2. Raiva

É normal sentir raiva, até mesmo se o término não tiver partido de você!

Nesta hora, a pessoa cria ideias e porquês do namoro ter chegado ao fim, se sente enganada, injustiçada e não merecedora de estar passando por aquilo.

3. Negociação

Passada essa raiva e provavelmente depois de falar mal do (a) ex, vem o momento de negociação para tentar viver o romance novamente.

Aqui, a pessoa esquece todos os problemas que passou durante o namoro e acha que sua dor só será superada com o reatamento.

Mas a verdade é que tudo se trata de solidão, abandono, mágoa pelo fim de uma idealização de relação e afins.

4. Balada

Depois de ver que a saída não é voltar com o (a) ex, aqui o recém-solteiro parte para o mais conhecido refúgio: a balada.

Após noites e noites em festas com os amigos, com muitos drinks e até beijos na boca, essa pessoa, com certeza, vai ver que não é ali que vai esquecer aquele alguém que partiu seu coração.

5. Tristeza

Daí ela volta para a estaca zero e cai novamente na tristeza.

Nessa situação, ela percebe que não vai ter mais volta e tudo que lhe resta é aprender a conviver com a dor e as lágrimas a noite.

É aqui que vê-se a necessidade de ter amigos e família por perto para ajudar a esquecer aquele vazio.

6. Superação

Por último, depois de ter nadado em lágrimas, dor, isolamento, baladas e muita raiva, essa pessoa consegue sair da fossa e aceita o fim do amor.

Agora é a hora de voltar os olhos para si, para o trabalho, beleza, estudos, e saúde mental e física.

Normalmente, essa nova realidade traz um gás para o recém-solteiro que consegue fazer novos planos e dar um salto na auto-estima.

