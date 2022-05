Adolescente passa mal e morre em quadra enquanto disputava campeonato de futsal

Atleta do Clube Campestre de Rio Verde, o adolescente Enzo Ramos, de 15 anos, morreu durante uma partida de futsal, na cidade do Sudoeste goiano.

Ele estava disputando uma partida de um campeonato sub-15 da modalidade neste sábado (28), quando ocorreu a fatalidade. De acordo com testemunhas, Enzo teve uma parada cardíaca.

Uma testemunha que presenciou o episódio contou ao Mais Goiás que o adolescente estava em quadra, mas pediu para sair. No banco de reservas, ele começou a passar mal, mas não foi atendido.

Quem prestou os primeiros socorros foi o pai do jovem, que saiu correndo da arquibancada e invadiu a quadra. Não havia equipe médica no local para fornecer atendimento especializado.

“O Enzo ficou de 10 a 15 minutos no chão da quadra, com um monte de técnico e treinadores, mas não obteve nenhum resultado”, contou a testemunha.

A Secretaria Municipal de Esportes de Rio Verde manifestou condolência aos familiares e amigos de Enzo, além de informar o adiamento dos demais jogos da competição que seriam disputados neste domingo.

Confira a nota na íntegra:

“Com pesar que a Secretaria Municipal de Esportes, comunica o falecimento do atleta da categoria SUB 15, da entidade Clube Campestre de Rio Verde, ocorrido no dia 28 de maio de 2022 – sábado. Nesse momento de profunda dor a secretaria manifesta aos familiares e amigos as mais sinceras condolências.

A Secretaria Municipal de Esportes, comunica aos responsáveis das equipes que todos os jogos das competições promovidas pela secretaria no dia 29 de maio de 2022 – domingo, serão adiados”.