Carro descontrolado causou gravíssimo acidente próximo ao viaduto Ayrton Senna, em Anápolis

Um acidente gravíssimo foi registrado na noite deste sábado (28), próximo ao viaduto Ayrton Senna, na BR-153, em Anápolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro descontrolado ficou atravessado na pista após bater na mureta de proteção da rodovia.

Acionado no local, a guarnição encontrou uma vítima, de 30 anos, consciente e com dores na região lombar e no membro inferior esquerdo.

Após o resgate, a mulher foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Para manter a segurança na pista e evitar novos acidentes, os bombeiros cobriram com serragem o óleo do motor que se espalhou pela rodovia.