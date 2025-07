Prefeitura de Anápolis convoca pacientes que aguardam atendimentos médico e odontológico

Haverá atendimentos em diversas áreas e ação acontecerá das 8h às 12h

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2025

Imagem mostra paciente sendo atendido durante Saúde Agora. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis convoca os pacientes do município que aguardam procedimentos cirúrgicos, exames e consultas com especialistas desde 2023 ou anos anteriores a participarem da segunda edição do programa Saúde Agora, que visa atualizar os cadastros, além de receber atendimentos médicos e odontológicos. Desta vez, a ação será realizada em dois locais no próximo sábado (12).

De acordo com a Administração Municipal, um dos pontos de atendimento será o antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio, enquanto o outro será o CEO da Jaiara. O horário será das 8h às 12h.

No primeiro local, serão ofertadas consultas com nutricionista, ortopedista, cirurgião cardíaco, ginecologista, pré-natal de alto risco, além de exames como mapeamento de retina, ultrassonografias e eletrocardiograma — todos voltados para pacientes que já aguardam na Regulação. Haverá ainda equipes para aplicação de vacinas, testes rápidos, aferição de pressão e glicemia, além de consultas com fisiatra.

Já no CEO Jaiara, serão realizados atendimentos em odontopediatria, remoção de tártaro, limpeza dental, aplicação de flúor, triagem para prótese total (dentadura), avaliação de lesões na cavidade bucal e solicitação de exames radiográficos.

Os atendimentos são destinados às pessoas inseridas na Regulação entre 2022 e 2023. Segundo a Administração Municipal, a regulação estará chamando previamente, caso a pessoa se encaixe nos critérios. Contudo, aquelas que não foram contatadas também poderão comparecer no evento e receber atendimento.

A Prefeitura reforça a importância de os pacientes que aguardam na fila da Regulação atualizarem seus dados cadastrais, a fim de garantir o atendimento de todos.

