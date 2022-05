Em Anápolis, Caiado prestigia celebração aos 62 anos da Igreja Quadrangular

O governador Ronaldo Caiado (UB) compareceu em Anápolis neste sábado (28) para prestigiar a celebração dos 62 anos da Igreja Quadrangular em Goiás.

Também conhecida como Cruzada Nacional de Evangelização, a instituição é originária dos Estados Unidos e foi trazido para o município goiano em 1960, pelo pastor Onésimo de Barros.

No evento, Caiado destacou a importância do trabalho de evangelização da sociedade e elencou os desafios que enfrenta como governador de Goiás.

“Temos que lutar muito para cada vez mais melhorar as condições das pessoas mais vulneráveis, dar renda, emprego, saúde, segurança pública e políticas sociais”.

A programação de aniversário contou com a realização de culto na sede, situada no Centro da cidade, seguida de uma pregação voltada aos jovens.

Segundo o presidente da Igreja em Goiás, pastor Washington Luiz Albuquerque, a instituição pode ser resumida pelo compromisso com a sociedade.

“Nesses 62 anos, a Igreja do Evangelho Quadrangular de Goiás foi o berço da mudança da história de muitas famílias.”

Atualmente, a Igreja Quadrangular está presente em 75 municípios goianos e conta atualmente com 17 mil unidades em Goiás, no Distrito Federal e no Estado do Tocantins, tendo em Anápolis o principal polo.