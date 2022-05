Esporte mais popular do país, o futebol é uma modalidade capaz de provocar diversas emoções nos torcedores. Conforme o desenrolar de uma partida, a torcida vibra, canta, comemora e também sofre com o que acontece em campo.

E a festa realizada nas arquibancadas suscita uma antiga polêmica: qual o time com a maior torcida no Brasil? Com o intuito de responder esse questionamento, institutos de pesquisa realizam levantamentos e publicam rankings que apresentam os números de cada clube.

Qual o time com maior torcida no Brasil? Veja o Ranking

1. Flamengo

Em primeiro lugar está o Flamengo. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o time carioca possui cerca de 42,6 milhões de torcedores.

2. Corinthians

Logo atrás do rubro negro está o Corinthians. A equipe possui cerca de 29,8 milhões de torcedores pelo país. O expressivo número coloca o alvinegro em primeiro lugar entre os paulistas.

3. São Paulo

Em contraste com o jejum de títulos expressivos nos últimos anos, o São Paulo aparece em terceiro lugar no ranking. São cerca de 17 milhões de adeptos.

4. Palmeiras

Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras figura na quarta colocação do ranking. Assim sendo, o alviverde possui 12,7 milhões de torcedores.

5. Vasco, Cruzeiro e Grêmio

Empate tríplice na quinta colocação entre Rio de Janeiro (Vasco), Minas Gerais (Cruzeiro) e Rio Grande do Sul (Grêmio).

Por mais que os três clubes disputem a Série B em 2022, ainda assim possuem cerca de 8,5 milhões de fãs espalhados pelo Brasil.

6. Internacional e Santos

Enquanto amargam um pequeno período sem conquistas importantes, Internacional e Santos empatam no número de torcedores. São 6,3 milhões de adeptos para cada uma das equipes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!