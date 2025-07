Após deixar saudade, o Orkut pode estar prestes a voltar

Mais de dez anos depois de sua despedida, a rede social que conquistou milhões de brasileiros começa a dar sinais de retorno

Pedro Ribeiro - 10 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

O Orkut marcou uma geração — e agora, tudo indica que ele pode estar prestes a voltar.

Mais de dez anos depois de sua despedida, a rede social que conquistou milhões de brasileiros começa a dar sinais de retorno.

Desde 2022, quando o site orkut.com voltou ao ar com uma mensagem assinada pelo criador Orkut Büyükkökten, a movimentação só cresce.

E o melhor: a promessa é de uma plataforma moderna, mas com o espírito de antigamente.

Após deixar saudade, o Orkut pode estar prestes a voltar

Sim, o próprio Orkut Büyükkökten confirmou que está trabalhando em uma nova rede social.

O projeto tem como base os valores que tornaram o Orkut tão querido: gentileza, empatia, amizade.

O objetivo é simples e poderoso: criar um espaço mais humano na internet. Ele quer fugir da lógica atual, onde tudo gira em torno de algoritmos, likes e anúncios.

Durante a Rio Innovation Week de 2024, o engenheiro reforçou sua visão.

Disse que a nova plataforma quer estimular interações verdadeiras e menos comerciais.

A meta é resgatar a sensação dos tempos em que redes sociais serviam para conectar pessoas de verdade, e não para vender produtos ou manipular opiniões.

Privacidade e segurança em destaque

Outro ponto importante é o compromisso com a privacidade.

Segundo Büyükkökten, o novo Orkut vai proteger melhor os dados dos usuários e vai enfrentar de frente a desinformação e o discurso de ódio.

Tudo isso sem abrir espaço para exploração comercial agressiva, algo muito comum nas redes atuais.

Apesar disso, ainda não há muitos detalhes técnicos sobre como será o funcionamento da nova plataforma. Nem mesmo uma data de lançamento foi revelada.

Por enquanto, quem quiser acompanhar as novidades pode se cadastrar no site orkut.com.

O que está confirmado até agora

Hoje, o site do Orkut funciona apenas como uma página informativa. Lá, é possível deixar seu e-mail para receber atualizações.

Não há informações sobre visual, recursos ou como será a dinâmica da nova rede.

Mas a esperança está viva, especialmente entre os antigos usuários, que lembram com carinho dos tempos dos scraps, depoimentos e comunidades.

Por que o Orkut foi tão especial?

Lançado em 2004, o Orkut foi uma febre. Rapidamente virou uma das redes sociais mais usadas do mundo, com cerca de 300 milhões de usuários.

O Brasil, aliás, foi o país que mais abraçou a plataforma. A proposta era simples: criar comunidades, trocar recados, mandar depoimentos sinceros e fortalecer amizades.

Era uma rede social com cara de amizade, não de competição.

Vai voltar mesmo?

Ainda não dá para cravar. O retorno do Orkut depende de muitos fatores. Mas uma coisa é certa: o interesse existe, e é grande.

Se a nova versão conseguir manter a essência do original e, ao mesmo tempo, oferecer mais segurança e menos ruído, há chances reais de reconquistar espaço no coração (e no celular) dos brasileiros.

Enquanto isso, só nos resta acompanhar as movimentações e torcer. Porque se tem uma rede que deixou saudade, foi o Orkut. E talvez, muito em breve, ele esteja de volta.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!