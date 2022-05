Agenda Portal 6 está de volta com mais dicas para curtir a semana em Anápolis

Em mais uma semana, o Agenda Portal 6 chega trazendo o que há de melhor para aproveitar Anápolis durante os períodos de descanso.

O programa é apresentado por Aglys Nadielle e Isabella Valverde, e veiculado no canal do YouTube do Portal 6 e também nas redes sociais.

Nesta nova edição o destaque vai para a apresentação do youtuber Deive Leonardo, que é considerado o maior do mundo no quesito pregação individual.

A tour “O Melhor Dia da Minha Vida” acontecerá no dia 03 de junho, no Stillus Hall Eventos. Os ingressos podem ser adquiridos na Loja Hunt´s ou na DK Store.

A dica especial de lugar para curtir a noite é com a vista única e panôramica que encanta a todos do bar O Farol. O local conta com bons drinks, muita música e um cardápio variado de comida.

Assista ao vídeo: