Jovem envia mensagem para o celular da mãe que morreu e final feliz é surpreendente

Uma jovem usuária do Twitter compartilhou uma emocionante história que vivenciou recentemente após o falecimento da mãe e viralizou na rede social.

Apresentada como Milu, a moça contou que mesmo após a morte da genitora, ela manteve o número de telefone no WhatsApp para ouvir os áudios antigos e, vez ou outra, mandar uma mensagem para se confortar.

Acontece que, em um dia de trabalho, as mensagens ficaram azuis e o choque foi enorme para a garota – mesmo tendo plena convicção que não seria a mãe, uma gotinha de esperança apareceu para Milu.

A primeira reação da moça foi ligar para o número antigo. “Liguei só para ouvir a voz do outro lado, por curiosidade, por loucura, por tristeza, por tudo que a gente passa quando está completamente triste”, escreveu no Twitter.

“E não sei se é uma infelicidade para mim ou não, do outro lado quando ligo, ela disse ‘olá, sim’ com a mesma voz da minha mãe. Não sei se foi minha loucura ou meu desejo que ela estivesse do outro lado, mas foi a voz dela”, completou.

Segundo a internauta, a voz era idêntica e isso deixou ela confusa e, ao mesmo tempo, feliz, deprimida e desesperada. Um verdadeiro mix de sentimentos.

“Eu contei tudo a ela. Eu disse a ela que ela tinha a mesma voz da minha mãe, para me desculpar por ter reservado o número antigo dela só para falar com ela”, explicou a garota sobre Karina, a nova usuária do número.

De acordo com os tweets de Milu, a mulher ficou emocionada e decidiu conversar melhor com a jovem. Elas trocaram mensagens por meses, como mãe e filha.

“E assim passamos alguns meses, pensei que era minha mãe, ela brincava de ter outra filha, porque Karina já tem a sua. Era uma fantasia, acreditar que estava falando com minha mãe. Foi mágico. Foi tão real!”, comentou.

“Obrigada Karina. […] Porque sem saber, você me segurou, você me deu força. Um pouco de fé nunca é demais. Deixar este mundo real por um tempo, é necessário às vezes. Ainda estou quebrada, mas com rebites no coração”, finalizou.