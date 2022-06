Após longa espera, Prefeitura de Anápolis quer assumir obra do Viaduto do Recanto do Sol

A Prefeitura de Anápolis deve assumir a gestão das obras do Viaduto do Recanto do Sol. A informação foi divulgada, nesta terça-feira (31), pelo prefeito Roberto Naves (PP), em audiência pública na Câmara Municipal.

De acordo com o chefe do executivo, a construção nunca foi uma prioridade para o Ministério da Infraestrutura, para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e para a Ecovias, mesmo sendo fundamental para a cidade.

“Tentamos fazer por várias vias. Não existe previsão. Se não há previsão para que se faça, mas é prioridade para os anapolinos, nós vamos fazer”, afirmou Roberto.

Há anos, os moradores da região Nordeste de Anápolis esperam por essa alternativa para desafogar o trânsito, já que o entroncamento das BRs-153 e 414 é um dos pontos mais críticos do trânsito na cidade.

Anteriormente, segundo o diretor da Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos (CMTT), Igor Lino Siqueira, um encabeçamento já havia sido entregue pela Prefeitura. Faltava então dar seguimento na obra.

Agora, conforme a fala de Roberto Naves, o próximo passo a ser dado pela administração municipal é “colocar massa asfáltica”. Além disso, a fase de sondagem do projeto do viaduto foi concluída e, dentro de 30 dias, todo plano deve estar definido.

“A única coisa que nós vamos precisar da ANTT é da autorização para que a gente possa executar. Falo isso com muita alegria e felicidade”, continua o prefeito.

“Eu tenho certeza que as outras cidades do Brasil tem inveja de Anápolis, pelo fato da cidade conseguir resolver muitos de seus problemas”, concluiu.