Conheça a fruta poderosa que combate o colesterol e ajuda a melhorar a memória

Imagine só uma fruta vermelhinha capaz de reduzir o colesterol ruim, melhorar a memória, as funções cerebrais e ainda ajudar no processo de emagrecimento?

O cranberry é um alimento natural não muito tradicional no Brasil. No entanto, possui uma infinidade de benefícios à saúde que pouca gente sabe.

No Brasil, quase 19 milhões de pessoas sofrem com o colesterol ruim alto. Em outro campo, uma pesquisa realizada na Escola de Medicina de Norwich, a demência deve afetar cerca de 152 milhões de pessoas no mundo todo até 2050.

Ou seja, consumir esta fruta pode ser uma ótima alternativa para auxiliar em ambos problemas, que afetam a população mundial.

Além do mais, conheça as outras utilidades do cranberry, a fruta vermelhinha maravilhosa:

1. Auxilia no tratamento de infecções urinárias

Devido aos altos níveis de proantocianidinas, adicionar este alimento no cardápio pode ajudar a reduzir a permanência de bactérias que causam infecções, como infecções bacterianas na bexiga ou no trato urinário inferior.

2. Ameniza o risco de doenças cardiovasculares

A fruta é bastante eficaz na redução das chances de doenças cardiovasculares, devido aos altos níveis de polifenóis.

Essa substância, inclusive, é excelente para perda de peso. Age ainda na prevenção do acúmulo de plaquetas e, por consequência, diminui a pressão arterial.

3. Previne contra alguns tipos de câncer

Os nutrientes encontrados no cranberry podem retardar a aparição de tumores – capazes de provocar o câncer de mama, ovários, próstata e cólon.

Com isso, é recomendado incluir a fruta no cardápio diário ou, no mínimo, semanal.

4. Ajuda no emagrecimento

Como já mencionado, o cranberry é rico em polifenóis – que são substâncias anticancerígenas, anti-inflamatórios e antioxidantes.

E é justamente as substâncias antioxidantes que auxiliam na redução de gorduras ruins no sangue.

Logo, é possível perder bastante peso, caso seja unido a fruta com exercícios físicos constantes e alimentação adequada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!