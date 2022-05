Mulher esfaqueia a atual do ex-marido dentro de Cais e promete ‘terminar o serviço’

Uma jovem, de 22 anos, ficou ferida depois de ser esfaqueada na costela pela ex-esposa do atual companheiro dela, na noite desta segunda-feira (30), dentro do Cais do Bairro Goiá, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que, pouco antes do fato, todos estavam juntos em uma casa, até que o homem começou a passar mal com uma crise asmática.

Eles se deslocaram para o Cais. Lá, a ex começou a acusar a namorada pelo mal estar do indivíduo.

Em um determinado momento, a jovem estava agachada no corredor da unidade de saúde conversando com a cunhada, quando foi surpreendida com uma facada na costela.

A vítima caiu no chão. A suspeita então ficou em cima dela para prosseguir com as agressões. Todavia, foi contida por outras pessoas que a retiraram de lá.

A jovem recebeu atendimento dentro do próprio Cais e, em seguida, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Depois das agressões, a ex-esposa, enciumada, teria corrido para fugir do local. Mais tarde, ela ainda enviou mensagens de texto para o antigo companheiro com ameaças de morte à atual namorada.

O caso será agora investigado pela Polícia Civil.