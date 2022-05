“Não tem nada a ver com você”, diz Zé Neto para Gusttavo Lima durante duro desabafo

Na noite desta segunda-feira (30), Gusttavo Lima realizou uma live pelas redes sociais. No vídeo ao vivo, o cantor desabafou sobre os problemas que vem passando após a fala de Zé Neto, que atacou Anitta e artistas que utilizam a Lei Rouanet.

A fala do sertanejo ocorreu no dia 12 deste mês, durante show em Sorriso, Mato Grosso do Sul. A indireta enviada para a cantora causou um verdadeiro rebuliço no meio artístico.

Responsável pelo início do movimento de caça aos artistas do gênero musical, Zé Neto eximiu o Embaixador de culpa e chamou para si a responsabilidade pelo que vem acontecendo.

“Cara, eu que tenho que dar satisfação, sou eu, irmão, estou atravessando uma fase ruim, não precisa se explicar, joga para mim, não tem nada a ver com você”, afirmou.

Durante o vídeo ao vivo, Gusttavo ainda alegou que não deixaria de cobrar o valor necessário para realizar os shows independente de ser uma prefeitura ou não.

“Não é por ser uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor. Eu também tenho minhas contas para pagar. Não é por fazermos música que precisamos receber menos”, rebateu.

Nos comentários, o cantor recebeu apoio de diversos cantores sertanejos como Lucas Lucco e Israel Novais, e do filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro.

“Fique firme, meu irmão! Você é um cara do bem! Deus proverá!”, respondeu o político.