Arthur Aguiar acusa influencer de fake news e avisa: ‘É crime e ela vai responder na Justiça’

ANA CORA LIMA – Arthur Aguiar, 35, usou as redes sociais para denunciar uma influencer que estaria mandando para a namorada, Jheny Santucci, supostas trocas de mensagens dela com o ator. O campeão do BBB 22 contou ter registrado um boletim de ocorrência contra a mulher, que ele não quis identificar: “Não vou dar palco. Não vou falar o nome porque é o que ela gostaria que eu fizesse. É muito sério o que ela fez contra mim”.

Aguiar anunciou que já registrou um boletim de ocorrência por divulgação de fake news e está reunindo provas para que a influencer responda por outros crimes. “Ela vai responder na Justiça. Entrei com um pedido para Meta [empresa responsável pelo Instagram] para que ela se pronuncie e mostre que nunca existiu esse diálogo”, disparou. “Estou também levantando material para denunciá-la por danos morais”.

Arthur publicou vários stories na noite desta terça-feira (23) para mostrar que o vídeo era falso, atentando a detalhes da tela no celular. Ele apontou os níveis diferentes da bateria do aparelho durante a suposta troca de mensagens. “Foi bem feito, inclusive quase acreditei”, ironizou o também cantor.

Ele também alertou sobre a possibilidade de simular as vozes das pessoas, por isso, há um áudio na conversa. “Fiz questão de vir aqui gravar e mostrar para vocês a diferença de um vídeo real para um vídeo montado como o dela.”

Ele então terminou: “Ela cometeu um crime, aliás, eu perdi um trabalho hoje por conta dessa palhaçada dela, isso também vai estar no processo”.