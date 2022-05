Semana deve ter chuva na maior parte do Brasil; SP terá sobe e desce de temperatura

(FOLHAPRESS) – Após a onda de frio mais intensa do ano, as temperaturas subiram na maior parte do país e a maioria das capitais têm previsão de máximas acima dos 25ºC para esta segunda (30). A exceção é a região Sul, que já registra temperaturas baixas, o que deve se intensificar ao longo da semana.

São Paulo deve registrar a mesma lógica, com queda das temperaturas nos próximos dias –a máxima foi de 27º C nesta segunda. A previsão é que o dia mais frio seja a quarta (1º), com 15ºC, segundo o Climatempo. O estado também deve ter chuvas quase todos os dias.

O mesmo deve acontecer em parte do Nordeste, que deve ter temporais em alguns estados –além disso, a região deve ter temperaturas altas, com máximas próximas dos 30ºC em diversas capitais.

O Inmet inclusive emitiu um alerta vermelho para Sergipe, Pernambuco e Alagoas indicando chuvas frequentes, possibilidade de pancadas de maior intensidade e ventos fortes. O instituto alerta para grande risco de alagamentos, enxurradas, danos à edifícios, corte de energia elétrica e quedas de árvores nesses locais.

Nesta segunda e terça (31) o volume de chuva nestes estados pode ultrapassar os 100 mm por dia (ou 60 mm por hora) e os ventos, os 100 km/h.

Em Recife, capital de Pernambuco, a chuva forte da última semana causou a morte de mais de 90 pessoas até a manhã desta segunda (30). A destruição fruto dos deslizamentos de terra deixou quase 4.000 desabrigados na região metropolitana da cidade e na Zona da Mata, além de 533 desalojados.

Na capital de Pernambuco, a menor mínima prevista é de 23ºC para esta segunda. Já as máximas variam pouco, ficam entre 28ºC e 30ºC.

Em Aracajú, capital do Sergipe, as temperaturas também mantém uma constância durante a semana, a amplitude térmica fica entre mínimas de 23ºC e 24ºC e máximas de 30ºC e 31ºC. Sol com nuvens durante toda semana acompanhados de chuva.

A capital de Alagoas, Maceió, tem tempo um pouco menos quente com mínimas que variam entre 22ºC e 24ºC, e máximas entre 28ºC e 30ºC.

A chuva também deve atingir estados do Sudeste e do Centro-Oeste. É o caso do Rio de Janeiro, com previsão de chuva na terça, quinta (2) e sexta (3). A cidade começa a semana com máxima de 31ºC, , enquanto na sexta (3), a máxima é de 26ºC.

Já Belo Horizonte deve escapar das chuvas, mas não do calor: as máximas na cidade devem flutuar entre 28ºC e 30ºC .

No Mato Grosso do Sul, sol com nuvens e chuva até a quarta (1º) quando não deve chover. A menor mínima da semana no estado é de 18ºC e a maior máxima é de 29ºC, ambas na quarta, nos demais dias as máximas ficam entre 25ºC e 26ºC.

Goiânia (GO) tem tempo estável com máxima aumentando ao longo da semana, começando com 30ºC e chegando à sexta em 34ºC. Cuiabá (MT) tem tempo quente e estável com pouca variação, começando a semana em 36ºC e chegando à quinta com 35ºC. Pancadas de chuva ocorrem nesta segunda, mas restante da semana passa com sol e nuvens sem precipitação.

Na região Sul do país, em especial nos estados do Paraná e Santa Catarina há previsão de chuvas volumosas. Cidades nos dois estados devem superar em até 200% o volume de chuva esperado para o mês, segundo a MetSul.

A passagem de uma nova frente fria traz ao Sul do país um fim de maio gelado com chance de geada e chuva congelada nas regiões mais altas das serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde a temperatura varia entre 0ºC e 5ºC.

No Paraná, a capital Curitiba começa a semana com frio e chuva, máxima de 19ºC e mínima de 13ºC. Terça e quarta têm queda de temperatura e máxima não ultrapassa os 14ºC. Chuva se mantém. A temperatura sobe um pouco na quinta, máxima de 17ºC, e na sexta tem leve queda, mas sol dá as caras por entre as nuvens, com pancadas de chuva à tarde.

Temperatura máxima em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, não passa de 16ºC durante toda a semana. As mínimas, porém, caem bastante entre esta segunda e a terça, com 6ºC. Junho começa frio e com garoa durante o dia e a noite na cidade, a é de mínima de 8ºC e máxima de 14ºC.

No Norte do país, há previsão de calor e chuva fortes –com trovoadas.

Em Boa Vista, capital de Roraima, a temperatura mínima para toda a semana, segundo o Climatempo é de 24ºC. Já as máximas variam entre 31ºC e 33ºC.

Já Rio Branco, capital do Acre, as mínimas ao longo da semana ficam em 22ºC e as máximas entre 32ºC e 34ºC. Bastante sol e chuva à tarde e durante a noite quase toda semana, com exceção de quarta, quando deve chover rápido durante o dia e depois só durante a noite.