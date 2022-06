Esta é a melhor maneira de limpar as lentes do óculos e pouca gente sabe

Se você a vida toda limpou as lentes do seus óculos com a manga da blusa, saiba que você fez sempre errado!

Usar qualquer tecido para fazer esse processo pode ser muito arriscado para a saúde do seu acessório, podendo arranhá-lo ou deixá-lo manchado.

Inclusive, a forma como você o guarda também é muito importante para garantir a segurança dos óculos e manter as características originais.

Qual o jeito certo de limpar a lente dos seus óculos?

Existem duas excelentes formas de limpar seus óculos e o Portal 6 vai te ensinar!

A primeira é uma forma mais rápida, que pode ser feita em qualquer lugar. Enquanto a outra mais complexa deve ser feita em casa pelo menos uma vez por semana.

E como já citado, jamais use a manga do casaco ou qualquer pedaço de pano para limpar essas lentes.

Esses tecidos estão expostos ao ambiente e vão acumulando resíduos de sujeira e poeira presentes no ar, que podem riscar as lentes. Mas vamos o que interessa!

Para uma limpeza mais corriqueira, no dia a dia, tenha dentro do seu estojo dos óculos uma flanela apenas para a manutenção das lentes.

Esses paninhos de tecido sintético de microfibras especial repelem a sujeira do ambiente, limpando as lentes com mais delicadeza.

Isso evita riscos e elimina a gordura ou qualquer outra sujeira naquele vidro.

Outra coisa que você pode fazer é ter também um spray de limpeza dos óculos. Assim, aplicando ele na flanela antes de realizar a limpeza, você consegue um resultado melhor.

O spray garante umidade ao tecido e evita a fricção seca, que pode causar riscos na sua lente.

Como limpar de forma completa os óculos?

Dito isso, para uma limpeza mais pesada nos óculos, use água e detergente!

Assim, basta espalhar uma gota de detergente nas mãos, até formar espuma, e aplicar nas lentes.

Em seguida, enxague em água corrente e deixe secar naturalmente ou com a flanela de microfibra ou um papel toalha.

Vale lembrar que essa flanela deve também ser lavada regularmente para garantir a higienização do item.

Não se esqueça: a armação também deve ser limpa!

E para isso basta lavar em água corrente em temperatura ambiente, com uma gota de detergente líquido com pH neutro.

Não esqueça de esfregar, com delicadeza, as laterais e a ponte da armação, removendo a gordura que se transfere do rosto para o acessório.

