Conheça o roteiro com as melhores opções para curtir as festas juninas em Anápolis

As tradicionais festas juninas estão de volta e prometem muito depois de dois anos de suspensão por conta da pandemia de Covid-19. A população de Anápolis já pode se preparar, pois as barraquinhas estão garantidas.

Como de praxe, o mês de junho será recheado com as mais diversas ‘quadrilhas’, em igrejas e entidades espalhadas pela cidade.

Pamonha, milho, cural, canjica e todas as delícias gastronômicas típicas desta época especial. Além, é claro, de muito forró e dança.

O Portal 6 separou uma lista com seis ‘arraiá’ para comemorar o retorno das festas juninas em Anápolis:

1. Paróquia São Francisco de Assis

Na Paróquia São Francisco de Assis, no bairro Jundiaí, a Festa de Santo Antônio já começou e promete ficar até o dia 13.

A programação social conta com comidas típicas, leilões, shows artísticos e vários brinquedos para a diversão dos pequenos.

As barraquinhas tiveram início ainda nesta quarta-feira (01) e vão ficar até domingo (05). Depois, elas retornam no dia 08 e ficam até 13, sempre após as missas.

2. Paróquia Santuário Santo Antônio

A comemoração da Paróquia Santuário Santo Antônio, localizada no setor Central, será com a Trezena em Honra a Santo Antônio.

A programação também começou nesta quarta-feira (01) e segue até o dia 13, contando com leilões, shows ao vivo, barraquinhas e quadrilhas das crianças da Escola Paroquial.

3. Arraiá do Segue-me

A Paróquia São José do Operário preparou uma programação especial para a data com o “Arraiá do Segue-me”.

A quadrilha está marcada para acontecer no dia 12, após a Santa Missa, às 19h, e promete contar com diversas comidas típicas e shows ao vivo.

4. Arraiá do Paralelo Sonoro

A próxima etapa da 12ª edição do Festival Paralelo Sonoro vai ser especial com a celebração da música brasileira em ritmo junino.

O evento acontecerá no dia 15, na Estância Margarida, localizada nas Chácaras de Recreio Mansões do Planalto. O início está previsto para às 20h. Além de diversos artistas, o festejo ainda terá uma fogueira e barraquinhas com comidas típicas.

5. Festa Junina da PNSF

No dia 18 de junho, às 18h30, a festa junina será na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Jaiara.

Com quadrilha e muita comida típica, a igreja pretende levar muita alegria para os fiéis durante a celebração.

6. Festa Junina da Apae

Após dois anos de muita saudade, a Festa Junina Beneficente da Apae está de volta e já tem data confirmada para acontecer.

O evento será no dia 24 de junho, às 20h. Os ingressos, cujo valor será revertido para a instituição, serão vendidos na porta da Escola Maria Montessori – Apae, localizada no setor Bougainville, onde ocorrerá a festa.

Diversas barraquinhas repletas de comidas típicas, música, pescaria para os pequenos e quadrilha vão animar a noite.