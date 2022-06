Só quem é realmente tímido e não gosta tanto assim de lidar diretamente com outras pessoas sabe a dificuldade que pode ser encontrar a profissão ideal.

Falar em público, grandes reuniões, contato próximo com diferentes pessoas desconhecidas, eventos sociais, telefonemas que até parecem intermináveis. Diversas são as dificuldades para esse tipo de pessoa.

Porém, a boa notícia é que existem algumas profissões que podem garantir o desejado lugar no mercado de trabalho, sem precisar acabar com a timidez.

Inclusive, em determinadas carreiras, ser uma pessoa mais reservada pode até mesmo ser um ponto positivo. Veja agora algumas profissões!

6 profissões que são ideais para quem é tímido e não gosta muito de lidar diretamente com pessoas:

1. Tradutor (a)

Responsável por transpor documentos, livros e publicações de uma língua para outra, o tradutor pode fazer o serviço até mesmo dentro da própria casa e o melhor: não exige contato com muitas pessoas.

Por ser uma atividade que exige bastante atenção, pesquisa e precisão, o ideal é que seja realizada em um ambiente calmo e sem distrações. Ou seja, ideal para quem é tímido!

2. Astrônomo (a)

Com foco no céu e pouco interesse nas pessoas ao redor, a astronomia é outra boa opção para que não gosta de lidar diretamente com muita gente.

Aliás, as estrelas podem ser uma excelente companhia para quem busca por tranquilidade.

3. Veterinário (a)

O melhor amigo do homem é o animal, ainda mais quando ele passa a ser foco da atenção e te tira de perto da multidão.

Passar mais tempo com os bichinhos é uma ótima opção de profissão para quem é tímido e mais ainda para quem também nutre um amor por eles.

4. Programador (a)

A programação é uma outra carreira que pode agradar e ser seguida por pessoas mais introvertidas.

Afinal, criar programas e jogos não exige tanto contato direto com terceiros e, em determinados casos, pode até mesmo ser realizado sem sair de casa.

5. Revisor (a)

Se tem uma profissão que permite liberdade de escolha de local de trabalho e que pode se adaptar ao horário e estilo de vida de cada um, é a de revisor.

A principal função do cargo é analisar textos, sejam eles de livros, trabalhos acadêmicos, publicações no geral e depois realizar a adaptação gramatical necessária.

6. Caminhoneiro (a)

Se você é tímido e gosta da liberdade que as longas viagens dirigindo podem garantir, então a profissão de caminhoneiro pode ser uma opção.

Somente a própria companhia, uma boa música no som e as paisagens da estrada, sem outro alguém por perto, pode trazer mais tranquilidade para os que gostam de sossego.

