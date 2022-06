Ingressar em uma faculdade não é o desejo de todos e, fora isso, ainda há quem não tem condições de fazer esse investimento.

E por mais superestimado que seja um curso superior existem muitas vagas no mercado de trabalho que não exigem uma graduação e hoje vamos falar delas: as profissões que não precisam de faculdade, mas que empregam muito!

Antes de tudo, vale frisar que jamais menospreza-se qualquer profissional de qual área for. Esse texto é de caráter meramente informativo!

6 profissões que mais empregam no Brasil e não precisam de faculdade:

1. Atendente

Os atendentes de loja, comércios, clínicas, telemarketing e afins, são disparado uma das profissões que mais empregam no país.

E para trabalhar na área é importante ter carisma, paciência, boa comunicação e muita disposição para lidar com pessoas.

2. Cabeleireiro

Entrando no time dos que não precisam de diploma, mas que garantem muita grana no bolso são os cabeleireiros e barbeiros.

Todavia, claro que para exercer a profissão é necessário muita técnica, prática e conhecimento sobre os cortes e tudo mais.

3. Corretor de imóveis

Pode acreditar, mas no Brasil existem mais de 300 mil corretores de imóveis em atuação.

Essa é mais uma profissão que não exige um diploma, mas obriga o trabalhador a ter boa oratória, noção de finanças e poder de persuasão.

Por isso, fazer uma faculdade talvez não seja necessário, mas bons cursos profissionalizantes são essenciais!

4. Empreendedor

Os empreendedor não iam ficar de fora dessa lista, afinal para abrir o próprio negócio, não precisa necessariamente de um diploma.

Por mais que exista o curso de administração, muitos já nascem com o dom do negócio e, com muita prática, conseguem alavancar a carreira.

5. Fotógrafo

A fotografia está no campo das artes e com alguns cursos profissionalizantes, você se torna um excelente fotógrafo.

É necessário ter conhecimento em edição e formas de conduzir um ensaio. Além disso, ainda há a opção de vender fotos autorais para bancos de imagens.

6. Manicure

Por último, temos as manicures e pedicures que nunca perderam espaço no mercado de trabalho, e, por mais requisitadas que sejam, não precisam ficar anos em uma faculdade.

Aqui é importante ter talento, criatividade e muita prática!

