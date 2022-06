Amplitude térmica em Goiás traz risco de alergia e baixa umidade gera alerta para população

O tempo em Goiás neste fim de semana está propício para passeios e viagens. Neste sábado (04) e domingo (05), a previsão é de céu claro e tempo firme, com temperaturas amenas pela manhã, em todo o estado.

Apesar disso, os goianos devem ficar atentos quanto à amplitude térmica. Ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, fez um alerta.

“As pessoas estão tendo muitas reações alérgicas e reações respiratórias, porque você começa o dia com temperaturas baixas e, em poucas horas, tem o dobro ou o triplo desse número nos termômetros”, aponta.

A região Leste do estado é a que mais sofre com o problema. “Em Cristalina, por exemplo, a média de temperatura da manhã tem sido de 11ºC subindo para 33ºC, três vezes mais que o período mais frio do dia. Então o corpo dos cristalinenses, assim como dos demais goianos, tem se esforçado muito para acompanhar essas temperaturas”, pontua.

Conforme boletim do Cimehgo, Anápolis terá tempo aberto neste sábado e domingo, com máximas de 29ºC e mínimas de 16ºC.

Já para Goiânia, a previsão é de céu claro, com temperatura que varia entre 19ºC e 32ºC ao longo do final de semana.

Umidade do ar

Outro alerta para os próximos dias é a queda da umidade relativa do ar, que tem ficado muito baixa no período da tarde.

“Tenho observado que as pessoas também estão adquirindo irritação nos olhos, desidratação e pele muito ressecada por conta deste problema. Então é importante que estejam atentas e se hidratando”, orienta o meteorologista.

A má notícia é que a situação só pode ser resolvida com o início do período chuvoso.

“Pode acontecer alguma chuva ou outra nesse primeiro período? Pode. Mas ela só corrige momentaneamente a situação”, ressalta Amorim.

Em Goiás, conforme avaliação do gerente do Cimehgo, o período chuvoso só deve chegar em meados de outubro.