Deputado José Mário Schreiner não quer mais concorrer à reeleição

Tido como um dos nomes favoritos para reeleição no pleito deste ano, o deputado federal José Mário Schreiner deve desistir da disputa.

A seção Rápidas apurou que o parlamentar já comunicou a decisão ao presidente estadual do MDB, Daniel Vilela.

Schreiner pretende costurar alianças no mundo do agro para se alçar à Presidência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

A notícia surpreendeu lideranças do partido, que o encaravam como uma espécie de puxador de votos.

Prioridades

O MDB, que espera colocar ao menos dois representantes na Câmara dos Deputados, agora vai redobrar os esforços para manter Célio Silveira no cargo e eleger o empresário Márcio Corrêa, de Anápolis, para a mesma função.

Apoios

Márcio Corrêa, que ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de Anápolis, com quase 20% e 30 mil votos, já consumiu apoio de lideranças emedebistas importantes como Pedro Chaves e Leandro Vilela.

Os dois ex-deputados, inclusive, devem entrar com tudo na campanha.

Vale lembrar que o primeiro concentra forças no Norte e Nordeste goiano e o segundo na região Sudoeste de Goiás.

Estratégia

Adversários já perceberam que major Vitor Hugo está passeando na garupa do presidente Jair Bolsonaro em Goiás com o intuito de ser percebido e sair do rodapé das pesquisas.

Novidade

O “Portal 6 por aí” estreou nessa quinta-feira (02) mostrando o charme e culinária da Estância Bistrô, em Anápolis.

Nota 10

Para o sistema nacional de emissão da nova Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), que foi lançado ontem (02) em Goiânia. Agora, pessoas que com Transtorno do Espectro Autista (TEA) poderão obter o documento pelo celular – assim como já ocorre com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Nota Zero

Para o bloqueio de verbas dos Ministérios da Saúde, da Educação e da Ciência e Tecnologia, no orçamento deste ano do Governo Federal. Dos senadores goianos, apenas Kajuru (Podemos) se manifestou publicamente contrário à medida.