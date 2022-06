Jovem é assassinado a tiro dentro de casa abandonada

Um jovem, de 23 anos, foi assassinado com um tiro dentro de uma casa abandonada na tarde desta quinta-feira (02), em Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que, por volta das 14h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender uma vítima de disparo de arma de fogo.

Já no endereço indicado, a equipe médica encontrou o rapaz no interior do imóvel, já sem os sinais vitais, com uma perfuração na região do abdômen.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente e conversou com uma testemunha, que reconheceu o jovem.

Um familiar foi até o local para reconhecer a vítima e informou aos militares que, ainda em janeiro, ela havia sofrido uma tentativa de homicídio.

A casa, embora abandonada, tinha câmeras de segurança. Porém, nenhuma delas estava gravando no momento do crime.

O caso será agora investigado pela Polícia Civil.