O lateral-direito do Tottenham e com passagem pela seleção brasileira, Emerson Royal, foi vítima de uma tentativa de assalto a mão armada na madrugada desta sexta-feira (3) em Americana, interior de São Paulo.

O jogador do clube inglês, que morou na cidade durante a infância, está no município de férias.

Ele estava saindo de uma casa noturna quando foi abordado por um homem que queria celular e um relógio de luxo. O suspeito conseguiu levar uma correntinha de ouro.

Segundo a Polícia Militar, minutos antes de deixar o local, que fica na Vila Nossa Senhora de Fátima, o jogador parou para tirar uma foto com um PM de folga, fã de Royal, e que também estava na casa noturna.

Ele se ofereceu para acompanhar o jogador, em uma espécie de ‘escolta’. A abordagem aconteceu do outro lado da rua, onde fica a área do estacionamento da casa noturna.

Após o ataque, o policial trocou tiros com o criminoso, que, segundo a apuração policial, estava armado.

“O policial percebeu que o homem apontou uma arma para o meu filho. Aí, se aproveitou de uma distração dele para agir. Todo mundo correu para um lado. Foi uma cena horrível”, conta o pai do jogador e empresário, Emerson Zulu, que acompanhava o filho junto com outros familiares na casa noturna.

O criminoso foi atingido com um disparo nas costas e socorrido em estado grave ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana. O UOL apurou que ele passou, na manhã de hoje, por cirurgia para remoção da bala.

Nenhum outro frequentador do bar e nem o jogador ficaram feridos.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária da cidade. Na delegacia, Zulu disse que Royal está muito assustado.

“Ele mora na Inglaterra, onde é mais tranquilo, vem passar férias em sua cidade que é Americana, para ser assaltado e correr risco de morte. Isso não pode continuar assim”, afirmou.

O empresário agradeceu o policial por estar junto do filho na hora do assalto, e diz que torce pela recuperação do suspeito.

O preparador mental do atleta, Lincoln Nunes, já está em contato com Emerson Royal para conversar sobre a situação.

Emerson Royal, lateral-direito do Tottenham, da Inglaterra, está de férias em Americana, e foi convidado por um vereador para um jogo beneficente que vai acontecer neste sábado, a partir das 14h, no Campo do Zanaga.

O lateral-direito estreou profissionalmente na Ponte Preta, em Campinas, e teve passagem pelo Atlético Mineiro, partindo depois para o futebol espanhol. Em 2019, foi convocado pelo técnico Tite, da Seleção Brasileira de Futebol, para dois amistosos contra a Argentina e a Coréia do Sul.