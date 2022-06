Vaza áudio com mulher confrontando padre do RN que teve romance com o marido dela; ouça na íntegra

Começou a viralizar nas últimas horas desta sexta-feira (03), um áudio vazado que mostra uma mulher confrontando um padre e o esposo no Rio Grande do Norte (RN).

Após descobrir que o sacerdote e o marido tiveram um caso, ela chamou os dois para uma conversa bastante franca, com o intuito de ouvir os dois lados.

Pela dinâmica do diálogo, é possível perceber que o romance “proibido” ocorreu antes da cerimônia de casamento, que, inclusive, foi realizada pelo próprio sacerdote.

Interpelado pela mulher, o religioso afirmou que os atos foram realizados em momentos de “fraqueza”, mas que confessaram a outros sacerdotes o que ocorreu e se converteram.

“Foi uma grande fraqueza da qual eu me arrependi muito, Deus é testemunha. Eu sei que não é normal, que não deveria ter acontecido, eu fiz de tudo para me converter”.

Além da descoberta do caso extraconjugal, a mulher se revolta, pois o padre foi quem celebrou a cerimônia de união do casal.

Durante a conversa, os dois divergem sobre o número de vezes que mantiveram relações sexuais e o que fizeram nos momentos de intimidade.

Em diversos trechos do áudio, o padre fala sobre o “carinho e respeito” que tem, mas é prontamente rebatido pela mulher, que diz que faltou esses sentimentos dele com ela.

Ao sair em defesa do homem, dizendo que ele havia sido o último com o qual havia mantido relações antes de se casar, a esposa faz novas revelações e diz que o marido a traiu diversas vezes frequentando locais para encontrar outros homens.

“Você não contou que ia para banheiro, que acessava sites adultos, que ia procurar em saunas, que não me procurava, mas procurava homens”, disse.

Por se chamar Júlio, muitos internautas estão confundido o religioso com o Padre Júlio Lancellotti, que atua em São Paulo e é conhecido nas redes sociais pelas ações que auxiliam principalmente moradores de rua.

Entretanto, o sacerdote citado no áudio, atua no estado do Rio Grande do Norte, ou seja, estão separados por quase 03 mil km de distância.

O Portal 6 procurou autoridades da Igreja Católica no Rio Grande do Norte para comentar a situação, mas não obteve resposta. O espaço está aberto caso a entidade queira se manifestar.

Ouça o áudio na íntegra: