Esquema especial é montado na BR-153 para show de Henrique e Juliano em Anápolis

O dia do tão esperado show de Henrique e Juliano em Anápolis finalmente chegou e, na tentativa de aliviar o trânsito no trecho do evento, um esquema especial foi montado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Ecovias do Araguaia.

As intervenções acontecem entre os km 427 e 429 da BR-153, nas imediações do Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis, onde a dupla se apresenta.

A partir das 18h deste sábado (04), até às 6h de domingo (08), todos os veículos, incluindo os oficiais, táxis e carros de aplicativos, devem ser direcionados na faixa da direita.

A intenção é garantir a fluidez tanto para os fãs, quanto para aqueles que seguirão viagem sentido a Jaraguá, que, por sua vez, tomarão conta do lado esquerdo. Até mesmo motoristas de caminhões e outros automóveis pesados vão precisar seguir a orientação.

Já aqueles que viajam no sentido Jaraguá/Goiânia e que desejam acessar o local, deverão fazer o retorno no km 429, pois os km 426 e 427, estarão interditados.

A Ecovias, responsável pela administração da via, alerta que não será permitido parar ou estacionar no acostamento nas imediações do Parque e que a área estará bloqueada por cones.

Equipes da concessionária, juntamente com a PRF, deverão estar no local dando orientações aos fãs da dupla. O número 0800 153 0 153 está disponível para tirar dúvidas e também para situações de emergência.