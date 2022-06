Idoso fica desolado após ter o viagra roubado e ficar impedido de se encontrar com garota de programa

Um idoso, de 71 anos, passou por uma tensa situação e acabou ficando desolado por ter os planos estragados por um ladrão, que o roubou.

É que o mineiro havia marcado de encontrar uma garota de programa em um hotel de Governadores Valadares na última quarta-feira (1°).

E, para apimentar ainda mais o dia, o homem passou em uma farmácia e comprou comprimidos de viagra.

Em uma sacola, o idoso colocou os remédios e alguns biscoitos que estava levando para presentear a acompanhante.

No entanto, para a infelicidade dele, a embalagem com os comprimidinhos azuis furtada no caminho para o ‘date’.

A Polícia Militar foi acionada para buscar pelo criminoso e não conseguiram encontrar o suspeito.

Chateado e sem mais dinheiro para um novo viagra, só restou à vítima desistir dos planos com a mulher.