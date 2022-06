Assassinato de irmão de oficial do Corpo de Bombeiros em Anápolis comove as redes sociais

O assassinato de Leonan Alves, na madrugada deste domingo (05), em uma boate de Anápolis, está causando enorme comoção nas redes sociais.

Internautas lamentaram o falecimento do homem de 32 anos, que foi baleado após uma discussão na casa noturna, situada na Avenida São Paulo, no setor São João.

Leonan era irmão do capitão Leonardo, do Corpo de Bombeiros de Anápolis, e compartilhava parte da rotina fitness que levava para os quase sete mil seguidores no Instagram.

As reações, em post no perfil dele e nos de sites de notícias, são de lamento e incredulidade.

O crime

Conforme o relato de testemunhas à Polícia Militar, Leonam Alves tinha chegado à casa de entretenimento com sinais de embriaguez. Minutos depois ele teria discutido com o autor dos disparos, que fugiu do local e ainda não foi plenamente identificado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para socorrer a vítima, que é irmão de um oficial do Corpo de Bombeiros, mas apenas pôde constatar o óbito no local.

Após os trabalhos da Polícia Científica, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) já atua na elucidação do caso.