Um homem, de 38 anos, foi preso por tentativa de homicídio neste sábado (04), em Goiânia.

As vítimas foram o dono de um bar no Jardim América e um parente dele que estava no local.

Desde cedo bebendo, o homem ficou revoltado após ser expulso do estabelecimento e voltou à tarde com duas facas em busca de vingança.

Partiu para cima dos homens, mas não conseguiu acertar os golpes porque foi impedido por um policial militar à paisana.

Além do sargento, um coronel da reserva também estava no bar e ajudou a conter o criminoso — que exalava álcool.

Muitas pessoas acompanharam a cena e quando a viatura chegou, ele teve de ser algemado por recusar se entregar.