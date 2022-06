Após mal-entendido com criança especial, mulher é chamada de “cão” e “demônio” por vizinha em condomínio

Um simples mal-entendido envolvendo uma criança especial terminou em confusão depois que uma mulher foi chamada de “cão” e “demônio”. O caso aconteceu neste domingo (05), no Residencial Jardins do Cerrado, em Goiânia.

A vítima das ofensas estava conversando em voz alta com o marido dentro do apartamento do casal e foi ouvida por uma vizinha, que entendeu que a moradora ao lado estaria xingando a filha dela, que é especial.

Revoltada, a mulher foi até o corredor do prédio e disparou ofensas contra a outra como forma de defender a criança.

Assustada, a vítima acionou a Polícia Militar (PM) e relatou que se sente acuada dentro do próprio imóvel e que acredita estar sendo perseguida por esta e outras duas vizinhas, já que as reclamações contra ela são constantes.

A moradora do condomínio foi então orientada pelos militares a entrar em contato com a Delegacia de Polícia Civil caso tenha o desejo de prestar uma queixa criminal.