Entenda por que o Detran não realizou a Balada Responsável no show de Henrique e Juliano

Quem foi ao show de Henrique e Juliano neste domingo (05), em Goiânia, ficou tranquilo ao menos em relação à fiscalização da ação Balada Responsável.

As blitzes do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), que visam coibir a combinação de álcool e direção, não foram realizadas pois os agentes estavam estudando para o concurso do Estado da Polícia Militar de Goiás. É o que informa o subgerente de fiscalização do Detran-GO, capitão Hélio Alves.

“A maioria dos policiais está estudando para essa prova, porque é para promoções. Quando isso acontece, a gente tem dificuldade de reunir efetivo, pois eles não se voluntariam e estudam nas folgas”, disse ao Portal 6.

Trabalhar nas operações é um serviço extra remunerado, explica o subgerente. “Quem cuida disso é o batalhão de trânsito. À nossa parte compete somente a logística e o efetivo de servidores civis do Detran, que auxiliam na operação”, pontua.

A previsão é que o cenário se repita nas próximas semanas, já que o certame ocorrerá nos dias 17 e 24 de julho.

Balanço

Apesar disso, ressalta o capitão, as operações ocorreram normalmente na última sexta-feira (04) e sábado (05). No primeiro dia, os agentes autuaram 65 pessoas por embriaguez ao volante, 56 por licenciamento vencido e 37 por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No dia seguinte, os dados baixaram para 57 infrações por dirigir embriagado, 26 em relação ao documento irregular e 21 sem autorização para conduzir.

No fim de semana anterior, foram realizadas duas ações que terminaram em 27 registros de motoristas alcoolizados, 08 sem licenciamento em dia e 03 por falta de habilitação.