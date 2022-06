Casais anapolinos que se conheceram por acaso e construíram lindas histórias de amor

O Dia dos Namorados está cada vez mais próximo e a data traz à tona o clima de romance. O coração dos apaixonados de Anápolis bate mais forte à espera do domingo (12) e, claro, os planos da maioria estão traçados.

Na escola, faculdade, shopping, academia. O encontro com a pessoa amada não tem lugar certo e muito menos data definida para acontecer, mas quando chega o momento, transborda a alegria.

A jornada de cada casal até aqui é única. Problemas, divergências, lágrimas, paixão, compreensão e, sobretudo, carinho são o que unem duplas inseparáveis ouvidas pelo Portal 6.

Da escola para o altar

Se engana quem pensa que durante o ensino médio os adolescentes só querem curtir a vida de solteiro.

Em uma história semelhante à um roteiro de filme de romance, Delcio Felipe de Souza e Isabelle Nunes se conheceram no Colégio São Francisco e logo começaram a namorar.

Em conversa com o Portal 6, Delcio contou que encontrou a amada pela primeira vez em novembro de 2011, um mês após voltar dos Estados Unidos, onde morou boa parte da vida.

Em março de 2012, o tão esperado pedido de namoro aconteceu em frente à uma locadora de vídeos. Quase 07 anos depois se casaram e estão há 03 nesta nova fase, com os dois filhinhos pet’s.

Segundo Isabelle, com a correria do dia a dia e a presença constante do parceiro, o romantismo acaba diminuindo ao longo do tempo. Porém, ressalta que as datas especiais servem justamente para reacender o amor.

Ao longo do tempo, a celebração do Dia dos Namorados foi se tornando diferente para o casal, que optou em trocar as saídas por pedir uma comida em casa e aproveitarem mais tempo juntinhos.

Romance com flores

Também unidos pela vida acadêmica, o casal Samuel Rebouças e Lis Raquel do Nascimento se conheceu nos corredores da universidade e se uniram por compartilhar amigos em comum.

Depois de um tempo de encontros aleatórios na faculdade, Samuel tomou coragem e decidiu começar a conversar com a pretendente pelo Facebook.

Conversa vai, conversa vem, os dois decidiram marcar o primeiro encontro. Nele, o tão sonhado primeiro beijo aconteceu e aproximou ainda mais os pombinhos.

O casal relata que tudo foi evoluindo de forma muito rápida e intensa. Antes mesmo do namoro ser oficial, os dois já moravam juntos.

Em junho de 2017, finalmente veio o grande dia. Eles marcaram uma viagem para Pirenópolis e foi ali, com um pedido romântico e de coração, que começaram a namorar oficialmente.

“Ele me pediu em namoro em uma ponte na trilha, me deu uma florzinha do cerrado que ele pegou ao longo da trilha. Achei fofo! Desde então, estamos namorando, morando juntos e muito felizes”, contou Lis Raquel.

Entre belíssimas declarações de amor, o casal afirma que com o passar dos anos as comemorações do Dia dos Namorados foi mudando, até mesmo porque o romantismo acaba também afetado com a relação, já que ambos amadureceram.

“A gente mudou bastante, e nossa definição de romantismo também. No geral, sempre tentamos agradar um ao outro, seja com viagem, saída ou simplesmente deitados juntos, assistindo um filme em casa”, falaram.

O que o crossfit uniu, nada separa

Quando dizem que o amor poder surgir em qualquer lugar, não é por acaso. Foi o que aconteceu com Simon Rodrigues e Nabila Santos, que se conhecerem e se apaixonaram durante uma competição de crossfit.

“No segundo dia nos encontramos por acaso. Após uma conversa casual, ficamos trocando olhares até o fim do evento, quando minha atual esposa me encontrou com duas caixas térmicas nas mãos e me deu um beijo de despedida”, contou Simon ao Portal 6.

“Aaah, nossa história… É bem clichê dizer, mas parece que já estava tudo “escrito”. Nunca tínhamos nos visto antes, mas a nossa paixão em comum por um esporte nos uniu de uma forma muito aleatória e linda”, completou Nabila.

A partir do primeiro contato, a paixão já nasceu no coração de ambos, mas a relação ainda não tinha se definido. Até que, no Dia dos Namorados de 2019, Simon preparou um jantar especial para a amada e a pediu em namoro. A conquista foi, contam, “pela barriga”.

“Brincadeiras à parte, o dia dos namorados foi uma data bem marcante e especial para gente, tive uma noite super deliciosa ao lado de um homem maravilhoso que não quis mais sair do lado”, recordou a apaixonada.

O casal se formou na data mais romântica do ano e com isso, a data passou a ser sempre celebrada da forma com que começaram, com um delicioso jantar.

Hoje Casados, os apaixonados vivem hoje com um filhinho canino. Há também um bebezinho a caminho, ansioso para nascer e fazer transbordar ainda mais o amor da família.

Unidos pelo ‘Frifas’

No mundo moderno, claro, os romances que nascem na internet são cada vez mais comuns. Esse é o caso de Matheus de Araújo, de 27 anos, e Bruno Barreto, de 20.

Eles se conheceram graças a um dos games mais populares. “Eu sempre joguei muito Free Fire. E ele também. Um dia, publiquei no Instagram que precisava de alguém para completar o time. Ele nem me seguia, mas apareceu e começamos a conversar”, contou Matheus.

Depois do primeiro contato, os dois começaram a conversar e marcaram uma saída. “Uma flertadinha aqui, outra ali e acabou rolando”, brinca.

A relação ficou mais intensa e o passo mais sério veio no Natal. Bruno convidou o companheiro para a festa de Natal da família.

“Depois da ceia, ele me falou alguns coisas e me pediu em namoro. Eu respondi: ‘Claro!’ Foi até um pouco surpreendente, porque ele é mais fechado que eu”, revelou.

Juntos há oito meses, eles terão o primeiro Dia dos Namorados como um casal. O plano ainda não está definido, mas ambos querem marcar a data.

“A gente quer fazer alguma coisa, sair para jantar e ter um dia nosso. Ainda não sabemos onde, mas vamos fazer”, frisou Matheus.