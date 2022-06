Em Anápolis, mãe recebeu telefonema perigoso e teve de atuar rápido para evitar morte do filho

Uma mãe viveu momentos de desespero ao receber um telefonema, do número do filho, com uma pessoa dizendo que ele havia sido sequestrado e só sairia vivo se ela pagasse uma alta quantia. O caso ocorreu nesta segunda-feira (06), Vila São Joaquim, na região Sul de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o suspeito pediu R$ 1 mil. Segundo ele, a quantia seria usada para quitar uma dívida de drogas da vítima.

Na ligação aterrorizante, a voz ainda prometeu matá-lo e ficar com o carro dele caso o valor não fosse repassado.

Desesperada e temendo pelo pior, a mãe foi até o endereço indicado pelo suposto sequestrador e pagou o que havia sido solicitado. Porém, ao não receber o filho em troca, ela decidiu procurar pela Polícia Militar (PM) e buscar por ajuda.

Logo, os militares se dividiram para tentar localizar a vítima e assim que parte da equipe chegou no imóvel onde o dinheiro foi entregue e se identificou, notou que um homem estava fugindo do local pulando o muro.

Já dentro da residência, os policiais identificaram diversas pessoas, possivelmente usuárias de drogas, e conversaram com uma delas, que estava com algumas porções de crack no bolso e foi levado para a delegacia.

A outra equipe de militares estava perseguindo um veículo e conseguiu abordar o carro assim que parou em um sinaleiro.

O condutor ainda teria tentado atropelar um dos policiais ao acelerar o carro e fugir do local, mas uma outra viatura conseguiu alcançar e encontrou a vítima no banco de trás. Ele disse que seria levado para uma mata e possivelmente executado.

O suspeito que conduzia o veículo conseguiu fugir se escondendo em um matagal da região.

O caso será agora investigado pela Polícia Civil.