Discussão em prostíbulo de Anápolis termina com homem levando tiro por engano

Um homem, de 42 anos, foi baleado por engano durante uma discussão acalorada que ocorreu na madrugada desta quarta-feira (08), na porta de um prostíbulo no bairro Paraíso, região Sudoeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) esteve no local e a gerente do estabelecimento contou que quatro homens estavam estavam em uma das mesas, quando começaram a brigar.

Em um determinado momento, um deles se levantou e sacou uma arma para intimidar os rivais, mas logo guardou.

Depois, porém, a discussão foi retomada, ele voltou a puxar o revólver e disse que iria resolver a situação. Nesse momento, ele disparou um tiro, mas não acertou ninguém.

Já do lado de fora do prostíbulo, o suspeito voltou a atirar e acertou as costas da vítima, que sequer tinha relação com a confusão que começou no interior do estabelecimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Ao Portal 6, a unidade hospitalar informou que o homem atingido chegou consciente e orientado. Na manhã desta quarta-feira (08), ele foi direcionado ao centro cirúrgico. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

O caso será apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), da Polícia Civil.