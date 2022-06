Transexual morre em Anápolis após complicações de cirurgia feita em SP

Após realizar um procedimento estético em São Paulo, Lorraine Alves, uma transexual de 22 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (08), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Natural de Belém do Pará, ela estava internada na unidade há alguns dias, desde que retornou para a cidade sentindo muitas dores, depois de ser liberada da unidade do procedimento, no último mês de maio.

A morte foi notificada na Polícia Civil, que investigará como toda a situação se desenvolveu.

Os principais objetivos agora seriam descobrir qual procedimento Lorraine fez, o dia e quem foi o profissional responsável pela cirurgia.

Os agentes, inclusive, aguardam o resultado de um laudo cadavérico para, em contato com a Polícia Interestadual (Polinter), desvendar o mistério.

A reportagem entrou em contato com pessoas próximas a vítima, mas, por conta do momento de luto, todos preferiram não se manifestar momentaneamente.