Por conta da praticidade da Airfryer, em preparar alimentos em poucos minutos, não usando uma gota de óleo, muita gente costuma colocar de tudo dentro do eletrodoméstico.

Isso envolve desde alimentos diversos a até mesmo recipientes e potes.

A questão é que existem problemas nisso! A máquina não suporta certos materiais em seu interior, o que afeta seu desempenho e pode até causar acidentes.

6 coisas que jamais devem ser colocadas na Airfryer e todo mundo deve ficar atento:

1. Forminha de papel sem suporte

As forminhas de papel, como as de cupcake, enquanto dentro de suportes de alumínio, não há problema algum.

Todavia, colocar elas sozinhas dentro do eletrodoméstico pode fazê-las perder a forma, cor e até mesmo causar um incêndio, fique de olho!

2. Silicone de baixa qualidade

As formas de silicone podem ser colocadas dentro do aparelho, mas não no caso se forem de baixa qualidade.

Porque, nesse caso, o plástico pode derreter com o ar quente de dentro do aparelho, afetando o alimento e até mesmo danificar a airfryer.

3. Papel filme

Seguindo o mesmo raciocínio das formas de silicone, o papel filme é feito de um fina camada de plástico, que também pode derreter e nesse caso até provocar um incêndio.

A sugestão de especialistas é substituir o papel filme por papel celofane.

4. Embalagem de isopor

Caso você esteja querendo provocar um incêndio e até mesmo uma explosão em sua cozinha, basta colocar qualquer embalagem de isopor dentro da sua airfryer.

Esse tipo de material não suporta o calor de dentro do eletrodoméstico, por isso, além de derreter, ele pode criar faíscas de chama.

5. Pote de madeira

Usar pote de madeira dentro da sua airfryer não vai causar incêndios, nem nada parecido.

O problema é que esse material bloqueia a circulação do calor dentro da máquina e consequentemente sobre os alimentos.

Assim, além de atrasar o preparo, prejudicará a uniformidade do cozimento/fritura.

6. Pote de papel

Por último, não é uma boa escolha usar potes de papel dentro da airfryer, isso porque o papel pode ser sugado pelas hélices e começar a pegar fogo. Fique de olho!

