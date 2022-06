Muitos não sabem, mas o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma garantia de que idosos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência tenham direito a R$ 1.212 por mês.

Previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) do Governo Federal, o benefício é voltado para aqueles que por pessoa do grupo familiar possuam a renda igual ou menor que 1/4 do salário-mínimo, ou seja, R$ 261,25.

Em caso de pessoas com deficiência, para ter direito ao BPC é necessário comprovar que a condição causa algum impedimento de longo prazo, com no mínimo dois anos dos efeitos, que impeça a participação na sociedade de forma plena e efetiva.

Além disso, é preciso passar por uma avaliação médico e social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Por não possuir relação com a aposentadoria, o benefício não exige a contribuição do beneficiário ao INSS. Porém, também não realiza o pagamento do 13º salário e não oferece pensão por morte.

Um requisito importante é que não se pode acumular o BPC com algum outro benefício da Seguridade Social como o seguro desemprego, a aposentadoria e a pensão.

Você pode ter direito a R$ 1.212 por mês e não sabe; veja como solicitar

Para solicitar o benefício de R$ 1.212 por mês do BCP, além da renda específica, antes mesmo de realizar a solicitação o próprio beneficiário e a família precisam estar inscritos no Cadastro Único.

Com tudo dentro dos requisitos, o requerimento é realizado nos canais de atendimento do INSS, podendo ser feito pelo aplicativo ou site”Meu Inss”.

Outra opção é uma ligação gratuita para o telefone fixo número 135 ou também presencialmente nas Agências da Previdência Social (APS).

O processo para o requerimento é simples, basta que um documento de identificação com foto, podendo ser original ou cópia, seja apresentado.

Em casos de dúvidas, o requerente ou algum representante legal pode se dirigir até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da região em que mora para obter as orientações necessárias e o devido auxílio para realizar a solicitação.

