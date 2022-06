Caiado vai para cima da Enel e manda aviso: “acabou a época dos negócios por baixo dos panos”

O governador Ronaldo Caiado enquadrou a Enel nesta sexta-feira (10) e cobrou transparência no processo de venda da distribuidora de energia.

No Twitter, ele escreveu: Enel parece que ainda não entendeu que em Goiás acabou a época dos negócios por debaixo dos panos. Não vamos admitir que a empresa discuta a venda da sua concessão como distribuidora de energia elétrica no Estado sem dar a devida transparência a todo o processo”.

A publicação é uma resposta à declaração do presidente da companhia em Goiás, José Nunes. Em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (09), ele alegou necessidade de sigilo sobre o processo.

Segundo o executivo, a empresa segue a orientação de advogados e que, por conta da assinatura de um termo de confidencialidade, não poderia antecipar informações.

Caiado lembrou que a distribuidora não cumpriu o compromisso de melhorar o serviço de fornecimento de energia elétrica.

“A Enel caminha para descumprir pelo segundo ano consecutivo as metas de melhoria dos serviços da Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica] e isto pode lhe custar a perda da concessão. O melhor caminho é que ela desista de tentar lucrar com a operação de venda e transfira o controle. Queremos a Enel fora de Goiás”, afirmou o governador.

O chefe do Executivo comentou ainda que as deficiências no fornecimento de energia são entrave ao desenvolvimento do estado.

“É por culpa da negligência da Enel que a economia goiana não cresceu ainda mais nos últimos anos. O setor produtivo tem sido penalizado pela falta de investimentos da empresa. Não vamos admitir que a Enel saia de Goiás de fininho, sem sofrer as consequências pela falta de compromisso com nossa gente”, asseverou.

Durante a audiência, o presidente da Enel disse que até o momento não há nenhum acordo para a venda da companhia. anos como merecemos”, lembrou Caiado.