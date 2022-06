Ter recaída com o ex é bem comum para algumas pessoas, mas existem alguns signos que são mestres em tentar manter o vínculo com o passado e jamais encerrar os ciclos.

Esse comportamento pode acontecer por diversos fatores, incluindo insegurança de iniciar uma nova história, medo de perder (ciúmes e sentimento de posse) e excesso de sentimento pelo parceiro.

Para te explicar melhor, separamos uma lista com os quatro signos fadados a viver falando com o antigo parceiro e que precisa urgentemente resolver essa situação em aberto.

4 signos que estão condenados a nunca deixar de falar com o ex:

1. Touro

Não é novidade para ninguém que os taurinos são péssimos com fins de ciclos, apesar de serem muito decididos. É que as pessoas deste signos fazem questão de tentar até o último momento.

São adeptos dos relacionamentos duradouros e, se não tiver acontecido nenhuma traição, eles tentam mesmo. Ligam para o ex depois de uma cervejinha, mandam mensagem e sofrem comendo todo o chocolate do mundo.

2. Virgem

Os virginianos podem parecer não se importar com nada e serem completamente determinados, mas existe um coração mole ali por trás da armadura.

Eles ainda podem conversar por muito tempo para tentar reatar, ou até mesmo por carinho. Eles possuem facilidade em se tornar bons amigos de ex’s também.

Mas não pense que ele deixará transparecer sofrimento. Nas redes sociais e em público, somente boas aparências e sorrisos.

3. Libra

Os librianos são completamente indecisos. Muitos costumam manter conversas com as ex’s por muito tempo, por não terem certeza do que querem.

Inclusive, aquele famoso discurso de ‘estou confuso, preciso de um tempo’ é completamente típico do libriano. Não se espante.

Mas é preciso ter uma séria conversa com eles. Não dá para levar uma vida de ‘meios termos’ por muito tempo, né?

4. Peixes

Por fim, os piscianos são românticos demais, idealizadores de um mundo perfeito. Eles conseguem criar um universo paralelo na cabeça deles e tirar o ex do caminho pode ser ainda mais difícil para esse grupo.

Eles costumam ser insistentes quando gostam para valer de alguém e estão fadados a manter vínculos com o passado por um bom tempo.

