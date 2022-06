Atualmente, o aplicativo de conversa mais utilizado no Brasil é o WhatsApp. São milhões de mensagens enviadas diariamente para diversas pessoas. Mesmo assim, em algumas ocasiões, você pode acabar sendo ignorado, e pior que isso, ser ignorado por alguém que você está afim.

Portanto, preparamos algumas dicas para você não ficar no vácuo daquela pessoa mais que especial.

6 dicas para deixar de ser ignorado no WhatsApp pela pessoa que você está afim

1. Não seja inconveniente

Em primeiro lugar, é bom observar as mensagens que envia para alguém. Muitas vezes algo pode não ter agradado a outra pessoa e você pode estar sendo inconveniente com o conteúdo que manda. Por isso, é importante sempre ser agradável e cordial para receber uma resposta.

2. Mande fotos (com moderação)

Uma maneira de ter assunto com alguém especial, é mandando uma foto, mas nada muito invasivo. Foto de uma série que está assistindo, uma selfie apaixonada, ou até mesmo uma paisagem bonita.

Tudo isso pode ser uma maneira de começar um assunto, descobrir coisas novas e conhecer mais a pessoas. Mantenha o respeito e converse de maneira leve, assim fica mais fácil desenvolver uma boa conversa.

3. Mande memes

Com certeza essa dica é infalível, afinal, quem não gosta de rir? Populares na internet, os memes são imagens, vídeos ou algum conteúdo que viraliza nas redes sociais. Por isso, são excelentes para quebrar o gelo e entreter os seus contatinhos.

4. Mande uma música

Outra forma de não ser ignorado, pode ser enviando uma música. Normalmente, este é um assunto que as pessoas gostam de conversar. Muitas, inclusive, ficam ainda mais apaixonadas depois de escutarem uma playlist ou ouvir os gostos musicais de alguém.

5. Mande um áudio

Têm pessoas que afirmam detestar escutar áudios pelo WhatsApp, mas apesar disso, a ferramenta desperta curiosidade no receptor da mensagem. Muito provavelmente você já recebeu uma mensagem de voz e, no momento, não podia ouvir, entretanto ficou curioso com o conteúdo.

Assim, se você mandar para aquela pessoas que está afim, provavelmente ela irá te responder, até mesmo caso ela não possa escutar naquele momento. Só cuidado para não enviar áudios longos demais.

6.Dê tempo ao tempo

Por último, não apresse ninguém. Cada pessoa tem o tempo próprio para responder e é normal a demora em algumas ocasiões. Por isso, é importante respeitar o receptor da mensagem e entender que em algum momento você será correspondido.

