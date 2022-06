Economistas e empresários declaram apoio a Simone Tebet para Presidência

(FOLHAPRESS) – Um grupo de quase 300 pessoas, que inclui empresários e economistas, divulgou um manifesto em favor da candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência da República.

O documento “A melhor via para o Brasil” faz referência à chamada terceira via eleitoral, em oposição à polarização em torno do ex-presidente Lula (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL), que lideram as pesquisas de intenção de votos.

“Acreditamos que é necessária a construção de uma nova alternativa”, afirmam os signatários. Parte deles já havia subscrito abaixo-assinado em prol da candidata no final de maio.

Dizem também aplaudir a sinalização de MDB, Cidadania e PSDB de seguirem juntos em torno de uma candidatura única, “a melhor via para devolvermos a esperança a todos os brasileiros”.

“Confiamos haver tempo suficiente para que um movimento que incorpore diversos matizes políticos saia vitorioso na eleição presidencial com um grande programa que consolide o Brasil do século 21”, diz o documento.

Eles afirmam que a senadora é um nome comprometido com a democracia e com um projeto nacional de prosperidade, inclusão social e preservação do meio ambiente.

“Uma mulher com a capacidade gerencial indispensável para pacificar o país e, ao mesmo tempo, a coragem necessária para enfrentar os interesses contrários à modernização”, afirmam. “Sem deixar para trás nenhum brasileiro.”

A parlamentar teve 2% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, em maio. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida com 48% ante 27% de Jair Bolsonaro (PL), de acordo com o levantamento.

Ciro Gomes (PDT), que também tenta se contrapor à polarização entre Lula e Bolsonaro, marcou 7% das intenções de voto na pesquisa.

Entre os signatários estão Affonso Celso Pastore, Ana Carla Abrão, Antonio Moreira Salles, Arminio Fraga, Candido Bracher, Carlos Ari Sundfeld, David Zylbersztajn, Edmar Bacha, Eduardo Mufarej, Elena Landau, Eliane Cardoso, Guilherme Leal, Horacio Lafer Piva, Luis Stuhlberger, Mailson da Nobrega, Maria Silvia Bastos Marques, Miguel Reale Junior, Paulo Hartung, Pedro Parente, Pedro Passos, Pedro Malan, Pedro Wongtschowski, Samuel Pessoa e Walter Schalka.