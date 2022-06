Mulher não resiste e morre em Anápolis após complicações de cirurgia

Após sofrer com complicações de uma cirurgia, uma mulher, de 38 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (09), na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a vítima havia realizado uma traqueostomia no mesmo hospital, ainda no dia 05 de maio, e no dia 11 recebeu alta hospitalar.

Porém, uma semana atrás, a mulher começou a passar mal novamente e o médico pediu que ela fosse internada para passar por um novo procedimento.

Durante a cirurgia que realizou nesta quinta-feira (09), ela sofreu com algumas complicações e não resistiu.

O marido registrou a morte da esposa na Delegacia da Polícia Civil.