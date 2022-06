Que saudade eu estava da Companhia de Jesus

Banda Companhia de Jesus. Quem conhece?

Em 1992, nasceu aqui em Anápolis a melhor banda gospel do Brasil. Perdoe-me os amigos integrantes de outras bandas, mas a Companhia de Jesus foi e continua sendo espetacular e a melhor.

Ontem, eu tive a honra de participar de perto da gravação do DVD da banda, comemorando os 30 anos da formação: Rubão (voz), Alisson (guitarra), Paulinho (contra baixo), Enos (teclado) e Jaques (bateria).

Na platéia, um encontro de gerações. Eu olhava para os lados e via crianças e jovens de até 80 anos. Curtindo e dançando ao som de músicas dos mais variados estilos. Baião, forró e uma tendência acentuada para o reggae.

Comentaram comigo durante o show:

“Olha lá o velhinho todo estiloso, dançando alegre”. E eu respondi: “Quando a banda surgiu há 30 anos, essas pessoas tinham a nossa idade”. E continuei refletindo comigo mesmo…

O Ministério desse quinteto de artistas fez história e marcou gerações, levando evangelismo em forma de música. Eu com 12 anos à época, aprendi músicas que cantei ontem na gravação, lembrando de toda a letra.

Segundo a teoria do escritor americano Jim Rohb, nós somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. Em outras palavras, o meio em que vivemos influencia nossas ações, pensamentos e sentimentos. Ouso acrescentar nessa teoria, que também somos a média das músicas que ouvimos. A música influencia sim quem seremos daqui a algum tempo.

Nesse caso, ontem cantei verdades que aprendi com essa banda Há 30 anos. Espero chegar aos 70 anos de idade cantando na gravação do DVD 60 anos da banda ou do legado que ficar.

Músicos passam e a música fica.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.