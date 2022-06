6 lugares para os solteiros de Goiânia e Anápolis curtirem o Dia dos Namorados

Está chegando a data do ano preferida dos românticos e temida pelos solteiros. No dia 12 de junho, a grande maioria dos bares e restaurantes estarão lotados de casais comemorando o dia dos namorados, mas se você não tem um ‘mozão’, não se preocupe!

O Portal 6 preparou uma lista repleta de locais em Goiânia e Anápolis para curtir sozinho ou com os amigos.

1. Retetê

Na baladada casa noturna localizada no Setor Marista em Goiânia, a programação no domingo (12) irá agradar o público que gosta de música pop e brasilidades. A “Gandaya” começará no Retetê a partir das 18h com som comandado pela DJ Georgia.

Para aqueles que preferem começar a festança na sexta-feira (10) também poderá curtir no local que estará com a agenda cheia para o final de semana.

2. Brick House Club

Os anapolinos solitários, ou nem tanto, poderão curtir a noite do dia 12 no Baile dos solteiros do Brick House Club. Na programação está incluso música com o DJ Demik a partir das 19:30h e show com a banda Som de Faculdade com previsão para iniciar as 10h.

Na data, a boate irá abrir as portas as 19h e o valor inicial das entradas será de R$ 20 para mulheres e R$ 30 para o público masculino.

3. Bosque Bar

Para alegrar os solteiros, o Bosque Bar estará com uma programação animada. Quem irá agitar a noite na casa será o grupo de paogode Xeque-Mate.

Denominado pelo local como o dia do “Namorar para que?”, o evento começa as 18h e o valor da entrada será R$ 15.

4 . Vilão Premium

O domingo será agitado em Goiânia, no Vilão Premium com a noite “Anti Love”. O DJ Low irá comandar o som a partir das 22h, as mesas e lounge podem ser reservadas antecipadamente através do número (62) 9 8441-9503.

5. Ulisses Rock Bar

Conhecida pelos clientes do local, a “Noite dos solteiros” já virou tradição no Ulisses Rock Bar. No sábado dia 11, os rockeiros poderão curtir a noite ao som acústico com Thiago & Erick Mont’alttino.

Além disso, haverá promoção de cerveja Heineken 600 ml, caipirinha, cozumel e petiscos.

6. Draft Beer Bar

Para quem prefere aproveitar durante o dia, a programação também será agitada no Draft Beer Bar. O estabelecimento estará de portas abertas a partir das 12h com Happy Hour até as 20h.

Durante toda a tarde e inicio da noite de domingo, haverá música ao vivo, promoção de cozumel e drinks sem álcool.