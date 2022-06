Um acidente envolvendo nove veículos deixou ao menos dois mortos e três feridos na noite da sexta-feira (10) no trecho Oeste do Anel Rodoviário, que passa por Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 19h15 no km 538 do Anel Rodoviário, próximo ao acesso ao bairro Betânia.

Um caminhão que transportava cerveja ficou desgovernado, “colidiu com a estrutura do radar no Anel Rodoviário e capotou na via”, deixando dois ocupantes presos às ferragens e provocando a colisão de outros veículos: três caminhões e cinco carros.

Além dos homens presos às ferragens, duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no socorro. Eles correram contra o tempo porque havia risco de explosão, uma vez que os veículos apresentaram vazamento de combustível perto de onde houve “aplicação de serragem na pista para eliminar o risco de derrapagem”.

Por volta das 20h, o trecho foi interditado pela BHTrans e as linhas de ônibus 6350 (Estação Barreiro/Estação Vilarinho), 3054 (Milionários/Centro) e 3050 (estação Diamante/Hospitais) foram desviadas.