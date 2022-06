O apresentador Celso Portiolli, 55, fez aniversário no primeiro dia de junho, mas resolveu presentear a mãe, dona Dibe Said, de 95 anos. Ele deu um novo lar a ela todo luxuoso e filmou a sua reação ao entrar pela primeira vez no local.

“Não está 100% pronta ainda, mas ela vai entrar aqui pela primeira vez. Ela não gosta de coisa sofisticada, de presente. Ela odeia e sempre manda umas pérolas”, disse.

Assim que entrou, dona Dibe agradeceu a Deus pelo presente e pediu que a nova casa fosse abençoada. Porém, não demorou muito para ela surpreender a todos ao mandar a real: “Muito luxo, tô fora”, disse.

A noite terminou com a entrega de uma máquina de pizza e um jantar em família.